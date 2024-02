Έρχεται το πιο αποκαλυπτικό ριάλιτι: Οι παίκτες του «Virgin Island» θα χάνουν την παρθενιά τους στην τηλεόραση

Στα σκαριά βρίσκεται ένα από τα πιο ανατρεπτικά και αποκαλυπτικά ριάλιτι, που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην τηλεόραση.

Το πιο αποκαλυπτικό ριάλιτι ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στην τηλεόραση. Σκοπός είναι οι παίκτες που θα λάβουν μέρος να χάσουν την παρθενιά τους μπροστά στον φακό.

Πρόκειται για το «Virgin Island», το οποίο θα προβληθεί στο Channel 4. Στο ριάλιτι οι παίκτες πετάνε σε ένα τροπικό νησί με έναν και μοναδικό σκοπό.

Virgins 'set to pop their cherries in front of the camera' with the help of 'sex surrogates' on idyllic tropical island for new Channel 4 show https://t.co/KWPpounNr7 pic.twitter.com/qRuiLre6nk