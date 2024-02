Τελικά, τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία; Νέα μελέτη απαντά

Μήπως η ευτυχία δεν απαιτεί υλικό πλούτο;

Την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία έρχεται να αμφισβητήσει νέα έρευνα. Η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζεται συχνά ως κυρίαρχος παράγοντας για την ευτυχία και την ευημερία των ανθρώπων, αλλά τώρα επιστημονική ομάδα κατέληξε στο ότι οι άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθόνων είναι «εξίσου χαρούμενοι» με εκείνους που ζουν στις ανεπτυγμένες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που διενεργήθηκε από το ICTA-UAB (Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona), αποκάλυψε πως οι άνθρωποι σε 19 απομονωμένες κοινότητες του κόσμου ανέφεραν μέση «βαθμολογία ικανοποίησης από τη ζωή» 6,8 στα 10. Αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν ενώ «οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες έχουν εκτιμώμενο ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 1.000 δολάρια ΗΠΑ (800 λίρες Αγγλίας) ανά άτομο».

Διαβάστε περισσότερα εδώ