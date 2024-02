Απόκοσμες εικόνες από έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Συγκλονιστικά πλάνα του BBC (vid)

Άλλο ένα ηφαίστειο στην Ισλανδία εξερράγη για δεύτερη φορά φέτος και τρίτη φορά από τον Δεκέμβριο.

«Σιντριβάνια» λάβας εκτοξεύτηκαν από μια «σχισμή» στη νοτιοδυτική Ισλανδία, στην τρίτη ηφαιστειακή έκρηξη που συνέβη στην χώρα από τον Δεκέμβριο.

Θεαματικά πλάνα του BBC έδειξαν λεπτομερώς πώς η λάβα «ξεπηδούσε» κατά μήκος μιας ρωγμής που υπολογίζεται ότι έχει μήκος 3 χιλιομέτρων.

Η λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 80 μέτρων στον αέρα, γεγονός που έκανε τις τοπικές αρχές να ανησυχούν και να «σηκώσουν» ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής για να πετάξει εκτάκτως πάνω από τη χερσόνησο για να επιτηρήσει την εξέλιξη του φαινομένου.

Η κοντινή πόλη Γκρίνταβικ είχε ήδη εκκενωθεί από τις 14 Ιανουαρίου, λόγω της προηγούμενης ισχυρής έκρηξης. Σήμερα, οι επισκέπτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν και το δημοφιλές γεωθερμικό σπα Blue Lagoon λόγω της τελευταίας έκρηξης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η λάβα έπληξε επίσης σωλήνες νερού με βάση τη θερμική ενέργεια στην περιοχή ακριβώς νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, διακόπτοντας την παροχή ζεστού νερού σε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους και οδηγώντας την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι οι εκρήξεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν για χρόνια, και οι ισλανδικές αρχές έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν αναχώματα για να εκτρέψουν τις φλεγόμενες ροές λάβας μακριά από σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

A volcano in Iceland erupted for the second time this year, pumping lava up to 260 feet into the air in what is the sixth outbreak on the southwestern Reykjanes peninsula since 2021, but was unlikely to cause a threat to the local town, Grindavik https://t.co/rC18DBY9Dc pic.twitter.com/QF5EVpK9sP