Οι μεταλλαγμένοι λύκοι που εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια του Τσερνόμπιλ ανέπτυξαν μια σπάνια υπερδύναμη

Οι άγριοι λύκοι που περιφέρονται στην ερημιά του Τσερνόμπιλ έχουν αναπτύξει μια νέα υπερδύναμη που θα μπορούσε να έχει σωτήριες συνέπειες για τους ανθρώπους

Οι λύκοι που ζούσαν στην καρδιά του Τσερνόμπιλ φαίνεται να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να καταπολεμούν τον καρκίνο - μια γενετική μετάλλαξη που θα μπορούσε να δώσει στους ανθρώπους περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν την ασθένεια.

Ήταν ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986 όταν οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό «Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν», στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, άρχισαν τις προγραμματισμένες εργασίες για ένα πείραμα, που σκοπό είχε να ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας, αλλά οδήγησε στο μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα.

Η ακτινοβολία εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τη Lake District στη βόρεια Αγγλία.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κοντινής πόλης Πρίπιατ, που είχε κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του εργοστασίου και φιλοξενούσε πολλούς εργαζόμενους.

Στις σχεδόν τέσσερις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε, ελάχιστοι ήταν οι άνθρωποι που επέστρεψαν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ (CEZ). Αυτή η γαλήνη, η ειρήνη και ησυχία επέτρεψε στην άγρια ζωή να «ανθίσει» ανάμεσα στα εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα γύρω δάση.

Αρκούδες και βίσονες περιπλανιούνται ανάμεσα στα δέντρα, ενώ λύκοι και αλεπούδες κάνουν βόλτα μέσα στις πόλεις. Κάστορες, αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια, ρακούν και περισσότερα από 200 είδη πουλιών «αποκαλούν» όλη την περιοχή σπίτι τους.

Αλλά για να επιβιώσουν όλα, πρέπει να αντιμετωπίσουν την ακτινοβολία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το 2014, η βιολόγος Dr. Cara Love και οι συνεργάτες της επισκέφθηκαν την CEZ για να κατανοήσουν καλύτερα πώς συμπεριφέρονται οι γκρίζοι λύκοι της περιοχής. Προς έκπληξη τους,τους βρήκαν να ευημερούν.

Η ομάδα τοποθέτησε «ραδιοκολάρα» σε ορισμένα ζώα και πήρε δείγματα αίματος για να δει πώς ανταποκρίθηκαν στην καρκινογόνο ακτινοβολία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρά το γεγονός ότι οι λύκοι λάμβαναν καθημερινά μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, εμφανίστηκαν εξαιρετικά ανθεκτικοί απέναντι στις επιπτώσεις της.

Η Δρ Love και η ομάδα της βρήκαν συγκεκριμένες περιοχές στα γονίδια των λύκων που φαίνονται ανθεκτικές στον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου - κάτι που δεν συμβαίνει στον άνθρωπο, όπου μια σειρά γενετικών μεταλλάξεων καθιστούν τα άτομα πιο ευάλωτα στη νόσο.

Η ελπίδα είναι ότι με την απομόνωση αυτών των γενετικών μεταλλάξεων, οι επιστήμονες ίσως μπορέσουν να εντοπίσουν μεταλλάξεις στον άνθρωπο που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από τον καρκίνο.

Καθώς όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται, η ομάδα δεν είναι σε θέση να επιστρέψει για περαιτέρω έρευνες.

