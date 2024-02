Σοκαρισμένος επιβάτης εντόπισε «κολλητική ταινία» στο φτερό του αεροπλάνου λίγη ώρα πριν την απογείωση

Ένας επιβάτης δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όταν κοίταξε έξω από το παράθυρο λίγα λεπτά πριν την απογείωση

Ένας επιβάτης έπαθε σοκ όταν κοίταξε έξω από το παράθυρό του και παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με «κολλητική ταινία» στο φτερό ενός αεροπλάνου.

Ο 62χρονος David Parker, ταξίδευε στην Γκόα της Ινδίας με την αρραβωνιαστικιά του Sasha, όταν είδε μπαλώματα - ταινίας στο φτερό.

Σύμφωνα με την metro, ο άνδρας έμεινε έκπληκτος και δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Η Boeing, η οποία κατασκευάζει το 787 με το οποίο πετούσε, διευκρίνισε αργότερα ότι το υλικό ήταν "ταινία ταχύτητας" - η οποία είναι απολύτως ασφαλής και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα του αεροπλάνου.

Passenger spots ‘gaffer tape’ on wing of his Boeing 787 flight from Manchester https://t.co/kspCcTJMUV via @MetroUK