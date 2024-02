Σε ηλικία 76 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός Carl Weathers.

Θρήνος στο Χόλιγουντ καθώς σε ηλικία 76 ετών πέθανε ο θρυλικός Carl Weathers, που έμεινε στην ιστορία από τον ρόλο του στο «Ρόκι» ως «Απόλλο Κριντ».

Legendary actor Carl Weathers, star of The Mandalorian, the Rocky franchise, Predator, and many, many more movies and TV shows has died at 76. pic.twitter.com/xqANNvs8yV