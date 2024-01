Αστεροειδής που έχει το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου κατευθύνεται προς τη Γη: Τι λέει η NASA

Αυτό το ουράνιο γεγονός χρησιμεύει ως μια συναρπαστική υπενθύμιση της θέσης μας στο αχανές σύμπαν και του συνεχούς χορού των αστρονομικών σωμάτων μέσα στο σύμπαν.

Ένα κοσμικό γεγονός σημαντικών διαστάσεων εκτυλίσσεται στην ατμόσφαιρα. Η NASA ανέφερε ότι πέντε αστεροειδείς βρίσκονται σε τροχιά προς τη Γη αυτή την εβδομάδα, ένας εκ των οποίων έχει μέγεθος συγκρίσιμο με γήπεδο ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, προτού προκληθεί πανικός, είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι το τμήμα Asteroid Watch της NASA, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση τέτοιων ουράνιων σωμάτων, διαβεβαίωσε ότι κανένας από αυτούς τους διαστημικούς βράχους δεν αποτελεί απειλή σύγκρουσης με τον πλανήτη μας.

