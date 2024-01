Σκύλος κατάφερε να σώσει άνθρωπο από βέβαιο θάνατο: Η απίθανη στιγμή της διάσωσης (vid)

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τον εξαιρετικό δεσμό μεταξύ των ζώων και των ιδιοκτητών τους, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο της γρήγορης αντίδρασης και της καινοτόμου σκέψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε μια δραματική διάσωση στο Μίσιγκαν, η ζωή ενός άνδρα σώθηκε χάρη στην αφοσίωση του σκύλου του και τις γρήγορες ενέργειες ενός αστυνομικού. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη σε μια παγωμένη λίμνη, εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/1) και περιελάμβανε μια σχεδόν τραγική βουτιά στα παγωμένα νερά.

Γύρω στις 11:45 π.μ., οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση από μάρτυρα που είδε τον άνδρα να πέφτει στον πάγο. Ο αξιωματικός Kammeron Bennetts έσπευσε να ανταποκριθεί στο σημείο, όπου βρήκε τον άνδρα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, να παλεύει να κρατηθεί στην επιφάνεια. Τον συνόδευε ο πιστός του σκύλος, η Ρούμπι, που περίμενε με αγωνία στον πάγο.

Οι προσπάθειες διάσωσης του άνδρα με τη χρήση παραδοσιακού δίσκου διάσωσης ήταν αρχικά ανεπιτυχείς. Με μια γρήγορη σκέψη, ο αξιωματικός Bennetts κάλεσε το σκύλο και προσάρμοσε έξυπνα τον δίσκο διάσωσης στο κολάρο της. Αυτός ο αυτοσχεδιασμός επέτρεψε στο μικρό σκυλάκι να παραδώσει το δίσκο στον ιδιοκτήτη της, βοηθώντας στην επιχείρηση διάσωσης.

This is why dogs are man's best friend. Watch this puppy help police pull her owner to safety from falling through a frozen lake. #animalkind pic.twitter.com/oIyM2Ctl9t