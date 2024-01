Bafta 2024: Το «Poor Things» του Λάνθιμου κέρδισε 11 υποψηφιότητες και άφησε πίσω του τη «Barbie» (vid)

Πρόκειται για μία ακόμη βράβευση για τον σκηνοθέτη, που έλαβε το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας ή μιούζικαλ στις πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες.

Η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες για τα κινηματογραφικά βραβεία Bafta, με συνολικά 13 υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών και μία για τον Cillian Murphy για τον ρόλο του J Robert Oppenheimer, του θεωρητικού φυσικού που περιγράφεται ως ο «πατέρας» της ατομικής βόμβας.

Το αντίπαλο δέος του «Oppenheimer» στο θερινό box office, η ταινία «Barbie», έλαβε πέντε υποψηφιότητες, ισάριθμες με το cult δράμα «Saltburn».

Ο Γιώργος Λάνθιμος και το «Poor Things» «σαρώνει», επίσης, με 11 υποψηφιότητες, ενώ τα «Killers of the Flower Moon» και «The Zone of Interest» ακολουθούν με εννέα υποψηφιότητες.

Οι κορυφαίες υποψηφιότητες

13 - Oppenheimer

11 - Poor Things

9 - Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest

7 - Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro

6 - All of Us Strangers

5 - Barbie and Saltburn

Η ταινία «Oppenheimer» του Νόλαν, το οποίο έχει ήδη κερδίσει οκτώ βραβεία Critics Choice και πέντε Χρυσές Σφαίρες, διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου. Ο Robert Downey Jr είναι, επίσης, υποψήφιος για τον δευτερεύοντα ρόλο του και θεωρείται «φαβορί» για τα Όσκαρ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για το 2023 και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, η «Barbie» έχασε την υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. Η Greta Gerwig δεν κατάφερε να μπει στη λίστα για την καλύτερη σκηνοθεσία, στην οποία συμμετέχει μόνο μία γυναίκα, η Justine Triet για την ταινία «Anatomy of a Fall».

Άλλοι υποψήφιοι σκηνοθέτες είναι ο Βρετανός Andrew Haigh για το «All of Us Strangers» και ο Jonathan Glazer για το «The Zone of Interest».

Το «The Zone of Interest» είναι επίσης υποψήφιο για εξαιρετική βρετανική ταινία και καλύτερο διασκευασμένο σενάριο. Η γερμανόφωνη ταινία ακολουθεί τη ζωή ενός ναζιστή διοικητή που ζει με την οικογένειά του κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Το «All of Us Strangers», μια ρομαντική ταινία φαντασίας με πρωταγωνιστές τους Paul Mescal και Andrew Scott, είναι επίσης υποψήφιο για εξαιρετική βρετανική ταινία, μαζί με το «Wonka» και το «Napoleon».