O Wiz Khalifa είπε πως πάει μαστουρωμένος στις συναντήσεις γονέων-δασκάλων: «Ο γιος μου μυρίζει χόρτο»

Όπως τόνισε, είναι μια συνήθεια που λατρεύει (σ.σ. να καπνίζει κάνναβη) και δεν σκοπεύει να το αλλάξει.

Ο Wiz Khalifa είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και το έχει δείξει κατά καιρούς.

Μάλιστα, εσχάτως προχώρησε σε μια αποκάλυψη που συζητήθηκε αρκετά.

Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε ότι εμφανίζεται μαστουρωμένος στις συναντήσεις γονέων και δασκάλων του γιου του, Σεμπάστιαν.

Ο ράπερ δήλωσε πως: «Διάολε ναι. Έρχομαι μαστουρωμένος. Το περιμένουν.Ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν είναι όπως παλιά που σε θεωρούσαν κακό γονιό αν κάπνιζες χόρτο», μιλώντας στο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy».

Wiz Khalifa shows up to son’s parent-teacher conferences stoned: ‘They know what’s up’ https://t.co/ct1qXjJx39 pic.twitter.com/evIMytyQMw