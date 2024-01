Πρώτα renders δείχνουν το πως θα είναι τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max (pics)

Πρώτες ενδείξεις για το πως θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα iPhone από την Apple.

H Apple ετοιμάζει τα νέα iPhone 16 για κυκλοφορία μέσα στο 2024 και οι πρώτες ενδείξεις και πληροφορίας για τα όσα έρχονται είναι εδώ.

Σύμφωνα με το MacRumors, υπάρχουν ήδη αρκετά στοιχεία που επιβεβαιώνονται από συνεργάτες της Apple, καθώς και κάποια prototypes.

Όλα αυτά έχουν αναμειχθεί και έχουν δημιουργηθεί τα πρώτα renders για τα iPhone 16 Pro (κωδική ονομασία Diablo) και iPhone 16 Pro Max (κωδική ονομασία Lightning).

Τα δύο μοντέλα δείχνουν ίδια με τα τωρινά με τις βασικότερες αλλαγές να έρχονται στις διαγώνιους των οθονών και το πλήκτρο capacitive capture που βρίσκεται πλέον στα δεξιά και κάτω από το αντίστοιχο για την ενεργοποίηση του κινητού.

Το iPhone 16 Pro αναμένεται με οθόνη 6.27 ιντσών και διαστάσεις 149.6 x 71.45 x 8.25 χιλιοστά, και βάρος 194 γραμμάρια.

Το iPhone 16 Pro Max θα έχει οθόνη με διαγώνιο 6.85 ιντσών, διαστάσεις 163 x 77.58 x 8.25 χιλιοστά και βάρος 225 γραμμαρίων.

Η σειρά iPhone 16 Pro αναμένεται με αναβαθμισμένες ultrawide κάμερες 48MP.

Το νέο πλήκτρο Capture αναμένεται να προσφέρεται μόνο στις εκδόσεις του iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro and 16 Pro Max should have an additional button acting as camera shutter.



Looks like it should be on the right edge lower end, just perfect for snapping photos with your index finger.



Renders below. pic.twitter.com/td7B72uuqT