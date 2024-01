Επικός τύπος απολαμβάνει την μπύρα του έξω από το πλημμυρισμένο του μαγαζί (vid)

Viral έχει το βίντεο που δείχνει τον ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού στη Βρετανία που απολαμβάνει την μπύρα του, παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ο Andy Goodall, ο ιδιοκτήτης της παμπ στην Αγγλία, βιντεοσκοπήθηκε πρόσφατα να απολαμβάνει μια μπύρα έξω από το μαγαζί του, το οποίο είχε υποστεί σημαντικές ζημιές μετά από πλημμύρα. Όπως ήταν φυσικό από τα πρώτα λεπτά που κυκλοφόρησε το βίντεο στο διαδίκτυο έγινε viral.

Η παμπ αντιμετώπισε το μεγαλύτερο μέρος της οργής της φύσης, έχοντας πλημμυρίσει τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο. Η σθεναρή αντίδρασή του σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έκτοτε συγκέντρωσε σημαντική προσοχή στο TikTok. Στο βίντεο, ο Goodall φαίνεται να επαινεί αστειευόμενος την παμπ επειδή προσφέρει την «καλύτερη θέα στην όχθη του ποταμού», επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αίσθηση του χιούμορ μπροστά στις αντιξοότητες.

The video shows Andy sitting on a bench outside his pub while water reaches up to his hips.



He said the pub had been pumping water for more than 30 hours.



