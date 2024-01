Τραγική κατάληξη είχε η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δύο ατόμων. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό το βράδυ της Πέμπτης (4/1), μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ατόμων σε σταθμό του μετρό της Φιλαδέλφειας οδήγησε σε τραγική κατάληξη. Η συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός άνδρα, όπως επιβεβαιώθηκε από τους αρμόδιους και μετέδωσε το NBC 10.

Ο σταθμός, που βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, έγινε το σκηνικό ενός συγκλονιστικού γεγονότος. Οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και το ανησυχητικό υλικό αποκαλύπτουν ότι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε έντονο καυγά κοντά στην άκρη της πλατφόρμας. Καθώς ο καυγάς κλιμακώθηκε, ένα από τα άτομα, που περιγράφεται ότι φορούσε σκούρο παλτό και μαύρο καπέλο, χτύπησε τον άλλο άνδρα με δύο δυνατές γροθιές.

SEPTA passengers are reacting after new video from police shows the fight between two men that led to one of them being pushed onto the train tracks and dying. @ABaskerville10 has more. https://t.co/415nBpfAr7

Τα χτυπήματα αυτά προκάλεσαν το θύμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει με τραγικό τρόπο στις γραμμές του μετρό. Ο χρόνος αυτής της πτώσης ήταν ευθυγραμμισμένος με την άφιξη του τρένου της γραμμής στο σταθμό. Οι παρευρισκόμενοι, που είδαν τη σκηνή να εκτυλίσσεται, αντέδρασαν με κραυγές, αλλά η άφιξη του τρένου ήταν πολύ άμεση για οποιαδήποτε παρέμβαση.

