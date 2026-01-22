Το σχέδιο των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας: Πόσο κοστίζει, τι περιλαμβάνει και τι προβλέπεται για τη Χαμάς

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε το σχέδιο των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας στο Νταβός, αναφέροντας πως η επόμενη φάση είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ, στην τελετή υπογραφής του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο Κούσνερ, η επόμενη φάση στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου είναι να «συνεργαστούμε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της» ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών.

