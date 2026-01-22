Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραθεριστικό θέρετρο για εργαζόμενους

Δείτε φωτογραφίες από τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις για τους εργαζόμενους της Βόρειας Κορέας.

Σε ένα παραμυθένιο τοπίο, χιονισμένο αυτή την περίοδο του χρόνου, σε φημισμένη τοποθεσία θα μπορούν εργαζόμενοι της Βόρεια Κορέας να περνούν τις διακοπές τους.

Ή τουλάχιστον αυτό υπόσχεται ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονκ Ουν, ο οποίος εγκαινίασε και στη συνέχεια επιθεώρησε τις ανακαινισμένες σύγχρονες παραθεριστικές εγκαταστάσεις του Εργατικού Καταφύγιο Onpho, με το επίσημο πρακτορείο kcna να δημοσιεύσει σειρά φωτογραφιών από την επίσκεψή του και τις «αυθόρμητες» και «χαλαρές» συναντήσεις του με ανθρώπους που έκαναν χρήση των προνομίων, αν και επισήμως θα τεθεί στη διάθεση του κοινού τον Φεβρουάριο.

