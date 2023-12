Πέθανε για 24 λεπτά και «αναστήθηκε»: Τι είδε και ένιωσε στη δεύτερη ζωή της

Οκτώ μήνες μετά από αυτό το περιστατικό που άλλαξε τη ζωή της, η Canaday χρησιμοποίησε το Reddit για να απαντήσει σε ερωτήσεις και να μοιραστεί τις απόψεις της σχετικά με την εμπειρία της.

Σε μια ιστορία που αμφισβητεί τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου, η Lauren Canaday, μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μοιράστηκε την εξαιρετική εμπειρία της να είναι «νεκρή» για 24 λεπτά. Η θαυματουργή ανάρρωσή της και η απροσδόκητη αποκάλυψη από τη δοκιμασία της προσφέρουν μια μοναδική προοπτική για τα μυστήρια της ανθρώπινης συνείδησης.

Η Canaday, μια 39χρονη κάτοικος της Βιρτζίνια που ζει με ελεγχόμενη επιληψία, υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της, η οποία οδήγησε σε μια μεγάλη κρίση που χαρακτηρίζεται από απώλεια συνείδησης και βίαιες μυϊκές συσπάσεις. «Ο σύζυγός μου βρισκόταν απέναντι και με άκουσε να λέω, κάτι δεν πάει καλά», αφηγήθηκε η Canaday στο Newsweek. Η γρήγορη ανταπόκριση του συζύγου της στην εκτέλεση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ήταν ζωτικής σημασίας, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο στο σπίτι τους.

