Στα «κάγκελα» οι Τούρκοι: Και επίσημα ελληνικό το κοκορέτσι

Το κοκορέτσι είναι ελληνικό και.. επίσημα, με βάση διεθνή κατάλογο γαστρονομίας. Την πατρότητα του, διεκδικούν πάντως και οι Τούρκοι.

Τις έντονες αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης προκάλεσε ο κατάλογος του TasteAtlas που συμπεριέλαβε το κοκορέτσι στην λίστα με τα κορυφαία φαγητά του κόσμου. Οι γείτονες φάνηκε να ενοχλούνται για το γεγονός ότι ο κατάλογος δίπλα στο κοκορέτσι είχε την ελληνική σημαία και το θεωρούσε ως ένα ελληνικό φαγητό.

