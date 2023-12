Οι λαοί που εργάζονται περισσότερο στην Ευρώπη: Ποιοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους Έλληνες

Οι Έλληνες εργάζονται κατά μέσο όρο αρκετά περισσότερο, σε σχέση με τους εργαζόμενους των άλλων κρατών μελών της ΕΕ αναφέρει γαλλική έρευνα.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι, μισθωτοί και μη, εργάζονται κατά μέσο όρο αρκετά περισσότερο, σε σχέση με τους εργαζόμενους των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Αυτό προκύπτει από μία έρευνα του γαλλικού Ινστιτούτου Rexecode βάσει της οποίας ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος απασχολείται σχεδόν 2000 ώρες το χρόνο έναντι 1679 ωρών που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Περισσότερες ώρες από τους Έλληνες δουλεύουν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι στην Ευρώπη, ενώ κάτω από 1600 ώρες τον χρόνο δουλεύουν οι Ολλανδοί, οι Δανοί, οι Φινλανδοί, οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί.

💼⏱️How much time per week do you work❓



In 2022, in the EU, the working week averaged 37.5 hours.



Longest in:

🇬🇷Greece (41.0 hours)

🇵🇱Poland (40.4)

🇷🇴Romania & 🇧🇬Bulgaria (40.2)



Shortest:

🇳🇱The Netherlands (33.2)

🇩🇪Germany (35.3)

🇩🇰Denmark (35.4)



