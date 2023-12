Η εξομολόγηση ενός τύπου σε μοντέλο του OnlyFans: Έκανε μέχρι και το πρόσωπό της τατουάζ (vid)

Απίθανα πράγματα έκανε ένα μέλος του OnlyFans για τα... μάτια ενός μοντέλου της πλατφόρμας.

Η Rubi Rose είναι μοντέλο του OnlyFans και πρόσφατα μοιράστηκε μια εμπειρία που έζησε με ένα φανατικό θαυμαστή της, ο οποίος έκανε τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή της.

Η 26χρονη με μια ανάρτησή της στο Twitter αποκάλυψε ότι συνάντησε τον συγκεκριμένο και μάλιστα, έβγαλε και μια φωτογραφία μαζί του. Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους, η Rubi ανακάλυψε ότι ο συγκεκριμένος τύπος είχε ξοδέψει 62.000 δολάρια στη σελίδα της στο OnlyFans.

Στη συνέχεια η Rubi μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την οθόνη της, στο οποίο φαίνεται να έχει «βομβαρδιστεί» με μηνύματα από τον άνδρα που της εκδήλωνε την αγάπη του. «Θα έκανα τα πάντα για σένα, θα ταξίδευα οπουδήποτε για να είμαι μαζί σου», της έγραψε μεταξύ άλλων.

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για σένα είναι ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον κόσμο τόσο τέλειος όσο εσύ. Θα μπορούσες να γίνεις η βασίλισσά μου και εγώ ο βασιλιάς σου, θα σου πρόσφερα ότι ήθελες», αναφέρει σε άλλο σημείο ο θαυμαστής της.

«Ποτέ δεν ένιωσε έτσι για καμία, θέλω να σε παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια μαζί σου, θέλω μόνο να είμαι μαζί σου. Θα τα παρατούσα όλα μόνο για σένα. Θα κάνω τα πάντα για να με αγαπήσεις, θα σου δώσω ό,τι έχω μόνο και μόνο για την ευκαιρία να μην με αφήσεις ποτέ. Θέλω να είσαι μαζί μου για πάντα, στα μάτια μου δεν έχω δει και δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάτι που είμαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι τέλειο», συνεχίσει στην ερωτική του εξομολόγηση.

Σε άλλα μηνύματα, ο θαυμαστής θυμώνει με την Rubi που δεν του απαντάει, ωστόσο συνεχίζει να βάζει κι άλλα χρήματα στον λογαριασμό της στο OnlyFans. Στη συνέχεια της έστειλε φωτογραφίες του, στις οποίες φαίνεται να έχει κάνει τατουάζ στο πόδι του, το πρόσωπο της Rubi, η οποία πάντως, έδειξε να απολαμβάνει το πάθος του θαυμαστή της και να το διασκεδάζει.

