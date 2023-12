Τεράστια ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη σήμερα: «Καμπανάκι» των ειδικών για blackouts

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για μια ηλιακή καταιγίδα που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στις υπηρεσίες διαδικτύου, ραδιοφώνου και GPS.

Διακοπές στο ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και προβλήματα με το GPS είναι πιθανόν να σημειωθούν σε ορισμένα μέρη του κόσμου την Παρασκευή (01/12), καθώς μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα προβλέπεται να πλήξει τη Γη, σύμφωνα με Αμερικανούς μετεωρολόγους.

«Η ηλιακή καταιγίδα θα μπορούσε να επηρεάσει το μαγνητικό πεδίο της Γης και είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στις επικοινωνίες, καθώς και να προκαλέσει ένα έντονο σέλας», δήλωσε η φυσικός διαστημικού καιρού Tamitha Skov.

A Direct Hit! The impressive #solarstorm launched in the Earth-strike zone has been modeled by NASA. The storm is predicted to hit Earth by midday December 1. Along with two earlier storms already en route means we have a 1,2,3-punch. If the magnetic field is oriented correctly,… pic.twitter.com/XLCAbmjXZ7