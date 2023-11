BBC: «H συνέντευξη του Μητσοτάκη εκνεύρισε τον Σούνακ, διπλωματική διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Βρετανία βλέπει το BBC με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC επί βρετανικού εδάφους με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα ήταν η αφορμή για να ακυρώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ την προγραμματισμένη για αύριο συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το BBC αναφέρει ότι Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επρόκειτο να συναντήσει τον Ρίσι Σουνάκ στο Λονδίνο, αλλά ο Βρετανός πρωθυπουργός την ακύρωσε την τελευταία στιγμή. Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την ακύρωση και είπε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Η συνάντηση επρόκειτο να γίνει αύριο το μεσημέρι και, όπως υπολογίζει το BBC, επρόκειτο να διαρκέσει περίπου 45 λεπτά.

Όμως, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκη την Κυριακή στο BBC εκνεύρισαν τον Rishi Sunak, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών ανέφερε στο βρετανικό μέσο: «Ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μετά από σχολιασμούς σχετικά με τα μάρμαρα του Ελγίν πριν από αυτήν. Η θέση μας είναι σαφής - τα Μάρμαρα αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του βρετανικού μουσείου και ανήκουν εδώ. Είναι απερίσκεπτο για οποιονδήποτε Βρετανό πολιτικό να προτείνει ότι αυτό υπόκειται σε διαπραγμάτευση».

Κατά την τριήμερη επίσημη επίσκεψη εργασίας του στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δώσει συνέντευξη στο BBC One και να μιλήσει για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

Μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν».

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half... do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"



Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR