Το γνωστό κολιέ «Lion Claw» του Έλβις Πρίσλεϊ βγαίνει σε δημοπρασία: Το εξωπραγματικό ποσό που αναμένεται να πιάσει

Το εμβληματικό κολιέ «Lion Claw» του Elvis Presley αναμένεται να πιάσει ένα τρελό ποσό τον επόμενο μήνα, όταν θα βγει σε ηλεκτρονική δημοπρασία.

Η φανταχτερή αλυσίδα με διαμάντια, χρυσό και ρουμπίνια -που είναι γνωστή ως το «Άγιο Δισκοπότηρο» των κοσμημάτων του Presley- τέθηκε πρόσφατα προς πώληση στην ηλεκτρονική δημοπρασία Gotta Have Rock and Roll, η οποία διαρκεί έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Παρόλο που το κολιέ μπήκε στη δημοπρασία με ελάχιστη προσφορά τα 350.000 δολάρια, οι ειδικοί θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1 εκατομμύριο δολάρια!

Elvis Presley’s favorite ‘Lion Claw’ necklace expected to fetch up to $1M on auction block https://t.co/AauqkK7kew pic.twitter.com/P5mGNNQYw0