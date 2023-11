Συγκλονισμένη είναι η Taylor Swift μετά την ανακοίνωση του θανάτου μιας θαυμάστριας της κατά τη διάρκεια της συναυλία στη στη Βραζιλία.

Η Taylor Swift συγκλονίστηκε όταν έμαθε για τον τραγικό θάνατο μιας 23χρονης θαυμάστριας, της Ana Clara Benevidesd, λίγο πριν από την εμφάνισή της στη Βραζιλία. Η Swift, η οποία αυτή την περίοδο περιοδεύει στο «Eras Tour», εξέφρασε τη θλίψη της μετά τη συναυλία της στο Estádio Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η 33χρονη μέσα από ένα Instagram Story αποφάσισε να να μοιραστεί τη θλίψη της με τους θαυμαστές της: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά με ραγισμένη καρδιά λέω ότι χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε πριν από την εμφάνισή μου». «Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό. Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες που έχω εκτός από το γεγονός ότι ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα».

Η νεαρή θαυμάστρια, που αναγνωρίστηκε από τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de S. Paulo, βρισκόταν κοντά στη σκηνή όταν λιποθύμησε, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της υπερβολικής ζέστης. Παρά την άμεση ιατρική ανταπόκριση, η Benevides υπέστη καρδιακή ανακοπή και, αφού την επανέφεραν για 40 λεπτά, υπέστη δεύτερη καρδιακή ανακοπή καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.

Yesterday, sadly a 23 year old fan died at Taylor Swift’s show in Rio De Janeiro, Brazil, and thousands of fans were taken almost fainting, Ana Clara Benevides passed out from the heat that’s happening there right now, but not only for this but due a NEGLIGENCE of the T4F company… pic.twitter.com/VRHLmo4PjS