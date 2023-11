Σκοτώθηκε στη Γάζα ο παραγωγός της σειράς «Fauda» του Netflix: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Σκοτώθηκε σε μάχη ο ταγματάρχης Matan Meir, μέλος της ομάδας παραγωγής της σειράς Fauda που είχε ως θέμα τη δράση των μυστικών ισραηλινών δυνάμεων και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Kατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Χαμάς πέθανε στη Λωρίδα της Γάζας ο 38χρονος Matan Meir, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας παραγωγής από τη δημοφιλή ισραηλινή τηλεοπτική σειρά Fauda, του Νetflix.

Ο κ. Meir πολεμούσε για την 551η Ταξιαρχία του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου και τελικά έχασε τη ζωή του με τρόπο που θύμιζε τους ήρωες της σειρά που δημιούργησε.

Συγκεκριμένα, ο Meir ήταν ένας από τους πέντε στρατιώτες των IDF που σκοτώθηκαν από μια έκρηξη λίγο έξω από υπόγεια σήραγγα η οποία αποδείχθηκε παγιδευμένη με εκρηκτικά από τη Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel. Η έκρηξη έλαβε χώρα δίπλα σε τζαμί στην περιοχή Beit Hanoun της Λωρίδας της Γάζας.

Τραγική επίσης σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η δημοφιλής σειρά αφηγείται τη φρίκη του πολέμου στην περιοχή, ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Χαμάς, τα τελευταία χρόνια.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk