«Ήθελα να κάνω εμετό»: Η Emily Blunt μίλησε για τα άβολα φιλιά του Hollywood (vid)

Η Emily Blunt, η αξιόλογη Βρετανίδα ηθοποιός που φημίζεται για τις καθηλωτικές ερμηνείες της, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Αμερικανό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Howard Stern, η Blunt έριξε φως στις λιγότερο ευχάριστες εμπειρίες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε από τον Stern αν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να κάνει εμετό μετά από ένα φιλί με έναν ηθοποιό, η απάντηση της Blunt ήταν αναζωογονητικά ειλικρινής.

