Πτώση αεροσκάφους στα Χανιά: «Δεν προσπάθησαν να βγουν, ήταν δεμένοι» (vid)

Τραγικό τέλος είχαν οι δύο επιβαίνοντες, 61 και 66 ετών στο μονοκινητήριο αεροσκάφος που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε στα Χανιά.

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η πτήση ενός δικινητήριου σκάφους που ξεκίνησε από την Κωπαϊδα για να φτάσει πιθανόν στο Μάλεμε Χανίων και τελικά δεν είδε καθαρά τον αεροδιάδρομο στη αερολέσχη και έπεσε στη θάλασσα, 300 μέτρα μόλις από την ακτή.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε βυθισμένο περίπου μισό ναυτικό μίλι μακριά από παραλία στα όρια Μάλεμε και Ταυρωνίτη, από ιδιωτικό σκάφος που μετείχε στις έρευνες και στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.

⚠️ #AircraftCrash: Today 09/11/2023 late afternoon, BRM Citius Sport, reg. SX-UPP under unknown circumstances crashed at sea ~0.5nm before landing at Maleme airfield. The pilot and a passenger were recovered unconscious & later announced dead due to the severity of the crash. pic.twitter.com/WZfhiCRK78