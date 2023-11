Από το «Squid Game» μέχρι το «Doctor Who»: Αυτές είναι οι σειρές που θα μας κάνουν συντροφιά το χειμώνα (vid)

Οι χειμερινοί μήνες θα είναι κάθε άλλο παρά βαρετοί για τους λάτρεις της τηλεόρασης.

Η τελική ευθεία της χρονιάς φέρνει μαζί της μια δελεαστική σειρά τηλεοπτικών εκπομπών για να δελεάσει τους θεατές και να «πέσουν» στη ζεστή αγκαλιά των καναπέδων τους. Παρά τους φόβους για «ξηρασία» περιεχομένου λόγω των απεργιών της βιομηχανίας, το πρόγραμμα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο είναι πλούσιο και ποικίλο, προσφέροντας κάτι για όλους.

«For All Mankind»

Ένα δράμα κερδοσκοπικής ιστορίας που έχει περάσει κάπως κάτω από το ραντάρ. Με την τέταρτη σεζόν της να ωθεί την αφήγηση σε ένα 1996 όπου η Σοβιετική Ένωση κέρδισε τον αγώνα του διαστήματος, η σειρά συνεχίζει να γοητεύει με τα αποσπάσματα ειδήσεων της εναλλακτικής πραγματικότητας και τις αυξημένες εντάσεις σε μια βάση στον Άρη.

«The Curse»

Μια κωμωδία όπου πρωταγωνιστούν οι Nathan Fielder, Benny Safdie και Emma Stone. Η υπόθεση είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο και παράξενη: ένα ζευγάρι που φιλοξενεί μια εκπομπή βελτίωσης σπιτιού βρίσκει τη ζωή του σε σύγχυση όταν ένα παιδί τους καταριέται. Μετά την έντονη προηγούμενη σειρά του Fielder «The Rehearsal», οι προσδοκίες είναι υψηλές.

«A Murder at the End of the World»

Προσφέρει παρηγοριά στους οπαδούς του «The OA» που ακυρώθηκε πρόωρα. Αυτή η νέα σειρά από τους δημιουργούς Brit Marling και Zal Batmanglij προσφέρει ένα παγωμένο μυστήριο με την Emma Corrin ως διάσημη ντετέκτιβ που ξετυλίγει τα νήματα ενός ύποπτου θανάτου σε ένα απομονωμένο τεχνολογικό καταφύγιο.

«The Lazarus Project»

Επιστρέφει για δεύτερη σεζόν. Με την κατάρρευση του ίδιου του χρόνου να διαφαίνεται, η σειρά υπόσχεται να είναι τόσο συναρπαστική όσο και εννοιολογικά φιλόδοξη.

«The Crown»

Πλησιάζει στην τελευταία του σεζόν, με το πρώτο μισό του να κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα και το δεύτερο τον Δεκέμβριο. Στόχος του είναι να καλύψει μια σειρά σημαντικών ιστορικών γεγονότων πριν φτάσει στο τέλος του το 2005, συμπεριλαμβανομένου του τραγικού θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και της ανάδειξης του Τόνι Μπλερ.

«Squid Game: The Challenge»

Μετατρέπει το επιτυχημένο δράμα σε διαγωνισμό ριάλιτι, όπου τα στοιχήματα είναι υψηλά και οι κίνδυνοι πραγματικοί, όπως αποδεικνύεται από την ανάγκη για ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Doctor Who»

Γιορτάζει την 60ή επέτειό του με αφιερώματα με πρωταγωνιστές τον David Tennant και την Catherine Tate. Με τον Russell T Davies στο τιμόνι υπόσχεται ένα ικανοποιητικό στήσιμο για το μέλλον της σειράς.

«Slow Horses»

Ξεχωρίζει για τη συνεπή παράδοσή του. Με τον τρίτο κύκλο του σε μόλις 18 μήνες, το κατασκοπικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Gary Oldman προσφέρει μια ανάπαυλα από τις μεγάλες αναμονές μεταξύ των σεζόν που επιβάλλουν πολλές άλλες σειρές.