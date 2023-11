Έκλεψαν δημοσιογράφο του BBC σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Θύμα κλοπής έπεσε δημοσιογράφος του BBC, ωστόσο συνέχισε τη ζωντανή μετάδοση.

Ένα απρόοπτο σε ζωντανή μετάδοση είχε ένας δημοσιογράφος του BBC, όταν και έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που ενημέρωνε τις εξελίξεις με την καταιγίδα Ciaran.

Ο δημοσιογράφος Χάρι Λόου αντιλήφθηκε ότι κάποιος του πήρε την τσάντα, ωστόσο διατήρησε την ψυχραιμία του και επέλεξε να μην αντιδράσει καθώς βρισκόταν στον «αέρα».

Το μόνο τον πρόδωσε ήταν ότι «πάγωσε» για μερικά δευτερόλεπτα βλέποντας τον δράστη να του αρπάζει την τσάντα.

«Μια πρωτιά χθες το βράδυ: Μου έκλεψαν την τσάντα ενώ βρισκόμουν σε ζωντανή μετάδοση» έγραψε στο Χ ο δημοσιογράφος του BBC αναρτώντας το σχετικό βίντεο.

A career first last night - my bag was stolen halfway through our live 🎒 pic.twitter.com/gN7rDLGE4M