Joker 2: «Είναι μια ριψοκίνδυνη ταινία και θα εκπλήξει πολλούς» δήλωσε ο διευθυντής φωτογραφίας

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο ταινιών «Joker» είναι η αποκάλυψη ότι η συνέχεια είναι ένα μιούζικαλ, μια απόκλιση από τη πρώτη ταινία.

Ο κινηματογραφιστής Lawrence Sher, γνωστός για τη δουλειά του στην ταινία «Joker» του 2019, έδωσε μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση για το πολυαναμενόμενο sequel, «Joker: Folie à Deux». Σύμφωνα με τον Sher, το sequel βρίσκεται στα τελευταία στάδια του post-production και διαμορφώνεται σε μια πραγματικά εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία.

Σε πρόσφατη συνομιλία του με το περιοδικό Definition, ο Sher υπαινίχθηκε τη μοναδικότητα της επερχόμενης ταινίας. Αναγνώρισε ότι η συνέχεια παίρνει κάποια ρίσκα και τόνισε ότι το κοινό μπορεί να περιμένει το απροσδόκητο. Δήλωσε: «Τον επόμενο χρόνο θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία του Joker και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια του post-production. Είναι μια αρκετά ριψοκίνδυνη ταινία και θα προκαλέσει εκπλήξεις στον κόσμο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που όλοι θα τη δουν».

Lawrence Sher says 'JOKER 2' is a "pretty risky movie and it's going to be surprising for people."



He adds that the film is in "the final stages of post-production."



