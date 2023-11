Ξεκίνησε η προετοιμασία για το «σκληρό» Survivor: Το όνομα «έκπληξη» που «παίζει» για το ριάλιτι επιβίωσης

Τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, εάν έρθει back to back κύκλος του «My Style Rocks». Ο Ατζούν ετοιμάζει σκληρές δοκιμασίες στο «Survivor».

Άρχισε επισήμως η προετοιμασία του νέου «Survivor» που θα βγει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ για έναν ακόμη κύκλο.

Σύμφωνα με το reader.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ριάλιτι επιστρέφει στην αρχική του μορφή δηλαδή δύο ομάδες «Διάσημων» και «Μαχητών» που στη συνέχεια θα αναμειχθούν για να προκύψουν οι «Μπλε» και οι «Κόκκινοι».

Ο στόχος είναι διπλός και υψηλός: Να βρεθούν πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένες αγωνιστικές ικανότητες και παράλληλα να είναι και έντονοι χαρακτήρες ώστε το πρότζεκτ να μην απωλέσει το στοιχείο του σκληρού ριάλιτι.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπάρχουν παίκτες από προηγούμενους κύκλους με ελάχιστες εξαιρέσεις που θα τις αποφασίσουν οι συνεργάτες του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλίτζαλι στο εγχώριο παράρτημα της Acun Medya. Τα κάστινγκ ξεκινούν με τους μαχητές και θα διαρκέσουν όλο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Το όνομα «έκπληξη»

Ωστόσο, στο παρασκήνιο ήδη έχουν ξεκινήσει και τα τηλεφωνήματα για τους «Διάσημους». Ένα από τα πρώτα ονόματα που ακούγεται έντονα είναι αυτό του ηθοποιού και γυμναστή Δημήτρη Βλάχου, ο οποίος είχε συμφωνήσει τη συμμετοχή του στο «I am a Celebrity get me out of here» ωστόσο υπαναχώρησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.