Παρανοϊκό σκηνικό στη Βραζιλία: Οπαδός λέει ότι «εφαρμογή τον ειδοποίησε ότι η ομάδα του σκόραρε 20 δευτερόλεπτα πριν μπει το γκολ» (vid)

Οι χρήστες του Twitter δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους και φαίνεται να έχουν μπερδευτεί αρκετά μετά από ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας οπαδός, το οποίο φαίνεται να αψηφά... τους κανόνες του χρόνου.

Διχασμένοι είναι οι χρήστες του Τwitter μετά από ένα τρελό βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ώρες και δείχνει μια εφαρμογή live score να αψηφά τελείως τους κανόνες του χρόνου.

Το περιστατικό, λοιπόν, έλαβε χώρα σε έναν πρόσφατο αγώνα μεταξύ της Ιντερνασιονάλ και της Κοριτίμπα στην κορυφαία κατηγορία της Βραζιλίας, τη Série A.

Το παιχνίδι ήταν σαφώς εντυπωσιακό, με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να αποσπάσουν τη νίκη με 4-3 επί των γηπεδούχων.

Ωστόσο, ένα βίντεο από τις κερκίδες φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού.

Estou no Estádio Beira Rio agora e 20 segundos antes saiu o segundo gol do Inter no 365Scores. Cheguei a gravar para mostrar que a notificação chega primeiro que o gol. pic.twitter.com/QKrkTZgLWv