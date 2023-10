Πόλεμος στο Ισραήλ: Αναφορές ότι μπήκαν Ισραηλινά τανκς στη Γάζα

Σφοδρή επίθεση στη λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη συνεχιζόμενη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση έχουν αναδείξει τις εντεινόμενες εντάσεις και αντιπαραθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχει αναφερθεί ότι ο ισραηλινός στρατός έχει αποσυρθεί από πολλαπλά μέτωπα στη Γάζα, αφήνοντας πίσω του όπλα και άρματα μάχης. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να είναι έντονα αμφισβητούμενες, με τους Παλαιστίνιους να αναφέρουν συνεχιζόμενες ανταλλαγές πυρών μεταξύ μαχητικών ομάδων με έδρα τη Γάζα και ισραηλινών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές της Γάζας, σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις και τις πυραυλικές επιθέσεις, σηματοδοτεί την επισφαλή κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή.

