Ισχυροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ (vid)

Σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή αυτήν.

Scenes of intense and unprecedented airstrikes across #Gaza . pic.twitter.com/SANkICYyM9

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

🚨🇮🇱 "Gaza is witnessing the heaviest bombardment on land, sea and air since the beginning of the war." - Al Jazeera correspondent pic.twitter.com/xSSMHsJgHp