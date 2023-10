Αστυνομικός έκοψε κλήση στο λεωφορείο της Ντόρτμουντ μετά την ήττα της Νιούκαστλ (vid)

Ένα αρκετά αστείο περιστατικό καταγράφηκε από ένα κάτοικο στο Tynemouth. Απαθανάτισε τη στιγμή που αστυνομικός έκοψε κλήση στο λεωφορείο της Ντόρτμουντ, μετά την ήττα της Νιουκαστλ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ «βρέθηκε στο στόχαστρο» μιας απροσδόκητης χρέωσης μετά το νικηφόρο 0-1 στο Champions League απέναντι στη Νιούκαστλ. Στη γερμανική ομάδα επιβλήθηκε πρόστιμο στάθμευσης 50 λιρών, αφού το λεωφορείο της ομάδας τους εντοπίστηκε σταθμευμένο στο Grand Parade, στο Tynemouth.

Τα πλάνα ενός υπαλλήλου στάθμευσης που τοποθετεί την κλήση στο λεωφορείο της Ντόρτμουντ κέρδισαν γρήγορα την προσοχή στο διαδίκτυο. Το North Tyneside Council επιβεβαίωσε αργότερα επιβλήθηκε το συγκεκριμένο πρόστιμο.

Someone wasn’t happy about Dortmund beating Newcastle on Wednesday night. 📄😂



🎥 Josh Valks / Facebook pic.twitter.com/FPsQu0fxTj