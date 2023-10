Οδηγός λεωφορείου έσωσε παιδί από βέβαιο πνιγμό: «Υπάρχει ένα νόμισμα στο λαιμό μου» (vid)

Η κατάσταση ήταν τεταμένη και η οδηγός του λεωφορείου ήξερε ότι ο χρόνος ήταν πολύτιμος. Εφάρμοσε πολλές φορές τον ελιγμό Heimlich με ακλόνητη αποφασιστικότητα και, σε μια στιγμή ανακούφισης, έβγαλε με επιτυχία το νόμισμα.

Σε ένα συγκινητικό και ηρωικό περιστατικό, ένας 7χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου εξυμνεί την οδηγό του σχολικού λεωφορείου, την οποία αποκαλεί πλέον «ήρωα».

Η Raquel Radford Baker, έμπειρη οδηγός της ανεξάρτητης σχολικής περιφέρειας του Ντάλας, βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση έξω από το δημοτικό σχολείο Seagoville North. Επέβλεπε ένα λεωφορείο γεμάτο με αρκετούς μαθητές όταν εκτυλίχθηκε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι κάμερες παρακολούθησης από το Dallas ISD κατέγραψαν όλο το περιστατικό. Καθώς οι μικροί μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο 7χρονος Preston, έπαιζαν και γελούσαν, συνέβη το απροσδόκητο. Ο Preston ξαφνικά φάνηκε να έχει κάτι σφηνωμένο στο λαιμό του. Έκανε επειγόντως σήμα για βοήθεια και ειδοποίησε την Radford Baker.

