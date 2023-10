Viral έγινε η συνέντευξη κωμικού στον Πιρς Μόργκαν: «Οι Παλαιστίνιοι είναι πολύ δραματικοί, όλο λένε ότι τους σκοτώνει το Ισραήλ» (vid)

Συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν παραχώρησε ο διάσημος κωμικός Bassem Youssef. Οι δηλώσεις του για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ισραήλ έγιναν αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα βίντεο που κάνει αυτή τη στιγμή τον γύρο του διαδικτύου, ο γνωστός Αιγύπτιος κωμικός Bassem Youssef παίρνει θέση για τον πόλεμο του Ισραήλ με την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια συνέντευξης του με τον Βρετανό παρουσιαστή Piers Morgan, και πάει την πολιτική σάτιρα ένα «σκοτεινό» βήμα παραπέρα.

Ο Morgan ρώτησε τον κωμικό να τοποθετηθεί σχετικά με τον πόλεμο που διαδραματίζεται αυτή την στιγμή στο Ισραήλ.

Ο κωμικός ως απάντηση, παρότι χαρακτήρισε την επίθεση «τρομερή», τολμά να θίξει επίσης τα δεινά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και τις απώλειες αμάχων εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, με σκοτεινό χιούμορ και σαρκασμό.

Λέγοντας ότι το σπίτι της οικογένειας της συζύγου του βομβαρδίστηκε στη Γάζα, ο Youssef σχολιάζει σαρκαστικά: «Συμβαίνει συνέχεια. Το έχουμε συνηθίσει… Αυτοί οι Παλαιστίνιοι είναι πολύ δραματικοί, "Ω, το Ισραήλ μας σκοτώνει". Αλλά δεν πεθαίνουν ποτέ. Πάντα επιστρέφουν. Είναι πολύ δύσκολο να σκοτωθούν. Το ξέρω γιατί είμαι παντρεμένος με μία (Παλαιστίνια). Προσπάθησα πολλές φορές, δεν μπορούσα να την σκοτώσω».

Bassem Youssef is one of the smartest people you can see on TV https://t.co/Cj2Xy33VS1

Wow. This interview by Piers Morgam with Bassem Youssef is surreal.



If you have 30 mins and want context for Israel-Palestine, this is it @Byoussef



If we can find peace between Israel-Palestine, so many of the world's problems will be fixed 🙏 pic.twitter.com/O7d8OEx8D1