Χείμαρρος ο Γαρδέλης: «Μόλις βγήκα ταραγμένος από την Φαίη Σκορδά, ένιωσα ότι μπήκα σε μία λογοκρισία» (vid)

Την απάντησή του για τον τσακωμό με τη Φαίη Σκορδά έδωσε ο Σταμάτης Γαρδέλης, ενώ μίλησε και για το σύντομο πέρασμά του από το I'm a Celebrity Get Me Out of Here.

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό ΣουΣου» του OPEN μίλησε ο Σταμάτης Γαρδέλης αμέσως μετά την επεισοδιακή του επίσκεψη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Ο ηθοποιός που αποχώρησε πρόσφατα από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I'm a Celebrity Get Me Out of Here» είπε: «Μόλις βγήκα από την Φαίη. Είμαι λίγο ταραγμένος. Ένιωσα ότι μπήκα σε μία λογοκρισία της σκέψης μου. Δεν μπορώ να έχω την άποψή μου; Ότι δεν μας ενδιαφέρει ο προσωπικός, σεξουαλικός προσανατολισμός του καθένα παρά μόνο το έργο που παράγει σαν πολιτικός, σαν καλλιτέχνης. Καλημέρα είμαι γεροντολάγνος. Τι σε ενδιαφέρει και μου το κάνεις από την αρχή σημαία; Κάθε φορά ενοχλείσαι με αυτό και αναπαράγεις αυτό. Είναι άκρως ομοφοβικό από την πλευρά του, άκρως ρατσιστικό και άκρως διχαστικό.

Με έχει στενοχωρήσει που σαν λαός έχουμε μπει σε ένα διχασμό, σε έναν προβληματισμό για τα παιδιά και τον προσανατολισμό τους. Δεν μας αφορούν αυτά, μας αφορά το θέμα της επιβίωσης. Δεν με αφορά που πήγε ένας αρχαίος λαός να πάρει στην Πάτρα ένα αυτόγραφο από την Αντζελίνα Τζολί και δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό με στενοχώρησε. Τι σημαίνει Αντζελίνα Τζολί; Είναι μία ηθοποιός του Hollywood, η οποία ήρθε στην Ολυμπία. Τι δεν καταλαβαίνετε;» ανέφερε ο Σταμάτης Γαρδέλης.

«Δεν έχω καμία επιθυμία να επικοινωνήσω (με τον Τάσο Ξιαρχό), εγώ θέλω να ξαναμπώ στο Celebrity. Από αυτό που έζησα, παίχτηκαν πολύ λίγα. Έζησα μία υπερπαραγωγή και παίχτηκαν πολύ λίγα. Δεν ξέρω ποιος έκανε το μοντάζ. Αυτό που είδα δεν με αντιπροσώπευσε. Έκανα ένα χορό μέσα στη βροχή, στην καταιγίδα και δεν το είδα» πρόσθεσε.

Για την αποχώρηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης: «Για αυτό να ρωτήσετε τον Ξιαρχό. Αυτό μας ενημέρωσε για τους λόγους που έφυγε on camera, που είναι πολύ βαθύτεροι από τους λόγους υγείας. Δεν θα το αναπαράξω, είναι λίγο σαν κουτσομπολιό, αλλά ο Ξιαρχό το είπε μπροστά στην κάμερα».