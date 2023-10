Πόλεμος στο Ισραήλ: Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ανάμεσα τους και 447 παιδιά (vid)

Τραγικός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό.

Η σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ έχει προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά πλέον τους 2.500 ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τους ακριβείς αριθμούς. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανέφερε 1.417 Παλαιστίνιους νεκρούς από πρόσφατη ενημέρωση, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ισχυριστεί ότι έχει ανακαλύψει 1.500 πτώματα εντός του Ισραήλ, τα οποία ισχυρίζεται ότι είναι μαχητές της Χαμάς. Η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε από εκπρόσωπο της Χαμάς με τον οποίο επικοινώνησε το L'Orient Today.

BREAKING: Officials in Gaza have provided a breakdown on those killed by Israeli airstrikes, reporting 1,417 deaths, including 447 children.



More than 1,300 Israelis have been confirmed dead since Hamas's attacks.



