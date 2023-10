Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξε την παροχή βοήθειας ύψους είκοσι εκατομμυρίων δολαρίων στον λαό της Παλαιστίνης

Η δέσμευση των ΗΑΕ για ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής τους στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας για όλους.

Σε μια σημαντική χειρονομία αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής υποστήριξης, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan έκανε ένα αποφασιστικό βήμα. Έδωσε εντολή για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον παλαιστινιακό λαό, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΑΕ να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη σε περιόδους κρίσης.

Αυτό το γενναιόδωρο πακέτο βοήθειας θα διοχετευθεί μέσω της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Η UNRWA διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας και ανακούφισης στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, καλύπτοντας τις επείγουσες ανάγκες τους στην περιοχή.

UAE President directs provision of $20 million in aid to the Palestinian people



Funds will be channelled through United Nations agency UNRWAhttps://t.co/i2sH73kvjJ