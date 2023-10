Η στιγμή της επίθεσης της Χαμάς σε rave party: Ο πανικός των νεαρών και το άρμα που δεν μπόρεσε να τους προστατεύσει (vid)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο απεικονίζει τις δραματικές προσπάθειες των ανθρώπων να κρυφτούν και να σωθούν από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ

Νέα βίντεο από το μακελειό στο rave party έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αιφνιδιαστική επίθεση των μαχητών της Χαμάς σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στους νέους που διασκέδαζαν στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova.

Additional footage has emerged from the Nova festival showing absolutely heroic efforts by lightly armed security and local police to set up a perimeter and fighting positions on the road north of the event, blocking Hamas militants. https://t.co/gwNxkAbzyF pic.twitter.com/2syxhHOMpG

Τα νέα βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή της επίθεσης αλλά και τις δραματικές απόπειρες των νέων να κρυφτούν και να προστατευθούν από τα πυρά.

Στα πλάνα επίσης φαίνονται αστυνομικοί αλλά και και ένα τανκ να επιχειρούν να προστατεύσουν τους νεαρούς του φεστιβάλ, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν κάτι.

A new video compilation recorded by a young woman shows how quickly the music festival in Israel went from a good party to fight for survival.



After a while, Israeli police officer and a tank show up to protect the young festival goers, but they come under heave fire from Hamas pic.twitter.com/ZgUv67ClF1