Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δύο κτίρια στη Γάζα, τα οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας, στέγαζαν «στρατιωτικές υποδομές» που ανήκαν στη Χαμάς.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγο μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης στη Γάζα. Η επίθεση μάλιστα καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, καθώς η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Youmna, μετέδωσε τις εξελίξεις.

🇮🇱🇵🇸 Residential Palestine Tower in the heart of Gaza City targeted in direct hit ON LIVE TV by Israel. pic.twitter.com/u4wBLg45mt