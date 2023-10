Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός στο Ισραήλ: Εγκρίθηκε η χερσαία επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας

Ο αριθμός των ισραηλινών νεκρών έχει φτάσει τους 40, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τον αριθμό των 22 που είχε αναφερθεί προηγουμένως από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Νέες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από μέλη της Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα προέκυψαν, όπως μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι N12 το Σάββατο (7/10).

Περίπου 50 άτομα κρατούνται ως όμηροι στο Be'eri, που βρίσκεται στην έρημο Negev του νότιου Ισραήλ, κοντά στα ανατολικά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας. Μεταξύ αυτών των ομήρων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της Χαμάς Σαλέχ αλ-Αρούρι, είναι «ανώτεροι αξιωματούχοι».

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.