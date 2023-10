Η στιγμή που το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ βομβαρδίζει βάρκες με εισβολείς της Χαμάς (vid)

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ανταποκρινόμενος σε πολλαπλές επιθέσεις και απόπειρες της Χαμάς να παραβιάσει τα σύνορά του.

Το ισραηλινό ναυτικό αναχαίτισε και ματαίωσε μια απόπειρα διείσδυσης μαχητών της Χαμάς. Βιντεοσκοπημένο υλικό από τη στιγμή που ισραηλινά σκάφη στόχευσαν τις βάρκες της Χαμάς με πυραύλους ακριβείας δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής, όπου τα σκάφη επαγρυπνούσαν για να προφυλαχθούν από πιθανές απειλές. Τα ισραηλινά σκάφη εκτόξευσαν ρουκέτες με αξιοσημείωτη ακρίβεια, διακόπτοντας αποτελεσματικά την απόπειρα επίθεσης από τη θάλασσα από μια σημαντική δύναμη της Χαμάς.

Israeli Naval Ships have Destroyed a number of Hamas Speedboats which were attempting to cross into Southern Israel by Sea. pic.twitter.com/gyjmzt9TA1