Τύπος μπούκαρε με αυτοκίνητο σε αστυνομικό τμήμα και πανηγύριζε: Τραγουδούσε το «Welcome to the Jungle» (vid)

Αδιανόητο είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε αστυνομικό τμήμα στο Νιου Τζέρσεϊ , καθώς ένας τύπος για αδιευκρίνιστο λόγο μπούκαρε με το αυτοκίνητο του σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνδρας στο Νιου Τζέρσεϊ οδήγησε σκόπιμα το SUV του τόσο σε ένα σπίτι όσο και στα γραφεία ενός δημοτικού αστυνομικού τμήματος σε διαφορετικά περιστατικά στις 20 Σεπτεμβρίου. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από αυτά τα ατυχήματα, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γουόρεν σε δελτίο τύπου.

Ο John Hargreaves, ένας 34χρονος κάτοικος του Belvidere, ήταν υπεύθυνος για αυτές τις εσκεμμένες συγκρούσεις. Το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν οδήγησε το όχημά του στην πόρτα του γκαράζ ενός σπιτιού στο Liberty Township, μια πράξη που πιστεύεται ότι ήταν στοχευμένη παρενόχληση εναντίον ενός ιδιοκτήτη σπιτιού γνωστού στον Hargreaves.

