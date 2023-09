Τρέλα στο αεροδρόμιο της Κίνας για τον GOAT του League of Legends: Ούρλιαζαν και του ζητούσαν αυτόγραφα (vid)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε αεροδρόμιο της Κίνας για να υποδεχτούν τον καλύτερο παίκτη στα esports. Αρκετοί ήταν αυτοί που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του και ζητούσαν αυτόγραφα.

Στη σφαίρα του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού «League of Legends», ένα όνομα κυριαρχεί: ο Faker. Ο Lee Sang-hyeok έχει κερδίσει τον τίτλο του GOAT στην ιστορία αυτού του ανταγωνιστικού κόσμου του gaming. Τώρα, καθώς τα e-sports μπαίνουν στο επίκεντρο των Ασιατικών Αγώνων στο Hangzhou της Κίνας, ο Faker είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρ που έχει θέσει ο ίδιος.

Η άφιξη του Faker στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hangzhou ήταν ένα γεγονός που περίμεναν με προσμονή οι πιστοί οπαδοί του. Το 27χρονο είδωλο του gaming, που κατακλύστηκε από ένα πλήθος ενθουσιωδών Κινέζων οπαδών, απολάμβανε τη θερμή υποδοχή. Πάνω από εκατό οπαδοί φώναζαν στα κορεατικά, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τον μαέστρο των e-sports.

This is Faker arriving at the airport in China for the Asian Games



This dudes level of fame is far beyond any esports pro pic.twitter.com/KbqyblyTWA