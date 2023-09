Νεκρός δημοφιλής Τούρκος dj: Τον βασάνισαν μέχρι θανάτου με ρόπαλα, μαχαιριές και βραστό νερό

Θρίλερ με τον θάνατο δημοφιλή Τούρκου dj, ο οποίος βασανίστηκε από τους δολοφόνους με απίστευτη βιαιότητα.

Τραγικό τέλος βρήκε ο 43χρονος dj Mehmet Koray Alpergin στο Λονδίνο από σαδιστές κακοποιούς, οι οποίοι του προκάλεσαν συνολικά 94 τραύματα.

Οι δράστες βασάνισαν μέχρι θανάτου τον δημοφιλή Τούρκο dj χτυπώντας με μπουνιές, κλωτσιές, ρόπαλα και μαχαιριές στα πόδια, ενώ έκλεισαν την σύντροφό του για δύο μέρες μέσα στην τουαλέτα.

Ο 43χρονος Mehmet Koray Alpergin και η 34χρονη σύντροφός του, Gozde Dalbudak, έπεσαν θύματα απαγωγής από έξι άνδρες κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ, στο Λονδίνο καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα ιταλικό εστιατόριο στο Mayfair στις 13 Οκτωβρίου 2022.

