Αποκάλυψη Λιανού: «Μπαίνει και πολιτικός στο "I'm a Celebrity"» (vid)

Ο Γιώργος Λιανός βρέθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ και έκανε τις πρώτες αποκαλύψεις για το νέο ριάλιτι «I'm a Celebrity get me out of Here».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για για το ποιοι Celebities θα συμμετάσχουν, ο Γιώργος Λιανός απάντησε χιουμοριστικά. «Λόγω του Format δεν μπορείς να αποκαλύψεις κανέναν παίκτη πριν εμφανιστούν στο πρώτο επεισόδιο. Φυσικά, εδώ πέρα υπάρχουν τα μαμούνια που θα ανακαλύψουν κάποιον» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του Fay's Time τον διέκοψε για να του πει: «Έλα που δεν πρότεινες κάποιον εσύ;» με τον Λιανό να απαντάει ευθέως: «Πρότεινα κάποιον και τον πήρανε αλλά δεν μπορώ να τον πω γιατί αυτό το πρόσωπο θα τον δείτε στο Trailer. Πάντα στο trailer γινεται η αποκάλυψη ένα ή δύο παικτών. Όλο το κόλπο είναι ότι αυτοί πακετάρονται και έρχονται συστημένοι στον Άγιο Δομίνικο»

Ως προς την ιδιότητα των παικτών ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής αποκάλυψε ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα, με την παραγωγή να έχει σκεφτεί και out of the box. Όπως είπε στο παιχνίδι θα μπει και πολιτικός και αθλητής.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα σε λίγο θα μας συστήσουν τους Celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στον Άγιο Δομίνικο.

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα!