Η Μάργκοτ Ρόμπι με πλακάτ στο χέρι συμμετείχε στην απεργία των ηθοποιών στο Χόλιγουντ: Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του Netflix (vid)

Μεταξύ των αιτημάτων που έχουν σεναριογράφοι και ηθοποιοί στο Χόλιγουντ είναι υψηλότερες αμοιβές και καλύτεροι όρους αποζημίωσης για το έργο τους στην εποχή του streaming, αλλά και εγγυήσεις πως δεν θα «αντικατασταθούν» την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κινηματογραφική «Barbie» Μάργκοτ Ρόμπι στηρίζει την απεργία των ηθοποιών και μάλιστα βρέθηκε σε πορεία στο δυτικό Χόλιγουντ κρατώντας πλακάτ. Ειδικότερα, η Μάργκοτ Ρόμπι συμμετείχε χθες σε πορεία διαμαρτυρίας ηθοποιών έξω από τα γραφεία του Netflix, στα στούντιο της Paramount.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να κρατά πλακάτ για την απεργία φορώντας μία φαρδιά λευκή μπλούζα με το λογότυπο του σωματείου των ηθοποιών SAG-AFTRA.

Το σωματείο SAG-AFTRA, που αποτελείται από το Screen Actors Guild και την αμερικανική ομοσπονδία καλλιτεχνών τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ένωσε τις δυνάμεις της στις 14 Ιουλίου με εκείνο των σεναριογράφων του Χόλιγουντ που είχε ξεκινήσει καθολική απεργία από τις 2 Μαΐου.

🎬 Solidarity on display! Margot Robbie stands with the SAG-AFTRA strike in Los Angeles, showing her support for the cause and the community. The unity within the industry speaks volumes! ✊ #MargotRobbie #SAGAFTRAstrike #LA pic.twitter.com/TiKshXYOkA