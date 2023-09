Έκανε live μετάδοση από ζωολογικό κήπο όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένα καγκουρό (vid)

Στην πλατφόρμα του Twitch φιλοξενούνται αρκετοί δημιουργοί περιεχομένου που κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των θεατών. Έτσι και μια streamer αποφάσισε να κάνει live μετάδοση από ζωολογικό κήπο.

Σε μια παράξενη και ελαφρώς κωμική εξέλιξη, μια streamer του Twitch με το όνομα Justketh βρέθηκε σε δύσκολη θέση ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στο κοινό της. Το περιστατικό συνέβη όταν η Justketh προσπάθησε να κάνει κάτι που συνήθως δεν είναι σωστό όταν έχει να κάνει με την εμβληματική άγρια ζωή της Αυστραλίας, προσπάθησε να χαϊδέψει ένα καγκουρό.

Η ζωντανή μετάδοση, την οποία παρακολουθούσαν τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, πήρε ξαφνικά μια απροσδόκητη και χαοτική τροπή όταν η Justketh αποφάσισε να έρθει κοντά στα καγκουρό. Είναι σαφές από τα πλάνα ότι δεν ήταν καλά εξοικειωμένη με τους τρόπους αυτών των μοναδικών μαρσιποφόρων, γνωστών για την απίστευτη δύναμή τους και τα κοφτερά νύχια τους.

Streamer getting Boxed by a Kangaroo (via justketh playing Just Chatting) pic.twitter.com/nwp41hIIZn