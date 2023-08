Η Ιαπωνία έριξε στον Ειρηνικό νερό από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα: Η Κίνα δεν θα εισάγει θαλασσινά φαγητά από τη χώρα (vid)

Τα νερά από το Φουκουσίμα Νταϊίτσι είναι η κληρονομιά της τριπλής καταστροφής που έπληξε την Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2011, όταν πολύ ισχυρός σεισμός 9,1 προκάλεσε τσουνάμι.

Χρησιμοποιημένα και κατόπιν επεξεργασμένα νερά από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι έριξε στον Ειρηνικό ωκεανό η Ιαπωνία.

Χθές (24/8) στις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας) οι αντλίες ενεργοποιήθηκαν και οι βαλβίδες άνοιξαν προκειμένου τα νερά του εργοστάσιου Φουκουσίμα Νταϊίτσι να καταλήξουν στη θάλασσα.

Τα νερά από το Φουκουσίμα Νταϊίτσι είναι η κληρονομιά της τριπλής καταστροφής που έπληξε την Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2011, όταν πολύ ισχυρός σεισμός 9,1 ρίχτερ προκάλεσε τσουνάμι. Εξαιτίας του τσουνάμι πλημμύρισε ο σταθμός και προκλήθηκε τήξη σε τρεις από τους αντιδραστήρες του. Τα εν λόγω νερά θα ρίχνονται στη θάλασσα σε μικρές ποσότητες και έπειτα από επιπλέον ελέγχους, ανέφερε η TEPCO, εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση. Σήμερα το πρωί ρίχθηκε στη θάλασσα η πρώτη ποσότητα, 7.800 κυβικά μέτρα, ενώ η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 17 ημέρες.

Τόσο από τις αρχές της Ιαπωνίας όσο και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η διαδικασία χαρακτηρίζεται ασφαλής και ακίνδυνη. Τα νερά έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να καθαριστούν από τις περισσότερες ραδιενεργές ουσίες, όμως δεν κατορθώθηκε να φιλτραριστεί το τρίτιο, που πάντως δεν θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία παρά σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η διαδικασία αυτή θα είναι πολύ σταδιακή -αναμένεται να διαρκέσει ως τη δεκαετία του 2050, και το νερό με τρίτιο που θα απορρίπτεται μέσα σε μία ημέρα στη θάλασσα δεν θα ξεπερνά τα 500 κυβικά μέτρα.

Το νερό φιλτραρίστηκε προηγουμένως για να απαλλαγεί από την πλειονότητα των ραδιενεργών του ουσιών, με εξαίρεση το τρίτιο.

Η Ιαπωνία προβλέπει την απόρριψη των υδάτων αυτών αφού προηγουμένως θα έχει προβεί σε σημαντική αραίωσή τους, ούτως ώστε το επίπεδο της ραδιενέργειας σε αυτό να μην ξεπερνά τα 1.500 μπεκερέλ (Bq) ανά λίτρο.

THREAD) 1. This is the moment when Japan started releasing treated nuclear water from its Fukushima plant into the Pacific Ocean.



The plan, part of the clean up of the worst atomic accident since Chernobyl, faces a persistent backlash despite reassurances https://t.co/YKMHn1ffCR pic.twitter.com/fw0ihYO4Lp